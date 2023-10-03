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        Interpol'ün aradığı şüpheli, baskınla yakalanıp tutuklandı

        YALOVA'daInterpoltarafından aranan ve çeşitli suçlara karışan F.G., saklandığı evde sahte kimlik ile yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 17:33 Güncelleme: 03.10.2023 - 17:35
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        Interpol'ün aradığı şüpheli, baskınla yakalanıp tutuklandı
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        YALOVA'daInterpoltarafından aranan ve çeşitli suçlara karışan F.G., saklandığı evde sahte kimlik ile yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Interpol tarafından 'adam öldürmek', 'silah bulundurmak', 'silah satmak' gibi suçlardan uzun süredir aranan F.G.'nin, A.E. adına düzenlenen sahte kimlikle Yalova'da saklandığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, F.G.'yi kaldığı evde düzenlenen operasyon ile yakaladı. Jandarmada sorgulanan F.G., işlemleri sonrası mahkemece tutuklandı.

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