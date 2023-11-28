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        Yalova'da hayırsever tarafından yaptırılan sağlık merkezi açıldı

        Yalova'da hayırsever Turan Şahin tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 09:08 Güncelleme: 28.11.2023 - 09:37
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        Yalova'da hayırsever tarafından yaptırılan sağlık merkezi açıldı
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        Yalova'da hayırsever Turan Şahin tarafından yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

        Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde bünyesinde Toplum Ruh Sağlığı, Merkez 7 Nolu Acil Sağlık Merkezi İstasyonu bulunan Kadıköy Mehmet Şahin Aile Sağlığı Merkezi hizmete girdi.

        Açılış programında konuşan Vali Hülya Kaya, tesisin yapımında emeği geçen belediye başkanlığı ile hayırsevere teşekkür ederek, "Sağlık hizmeti yerinde, hızlı bir şekilde verilmesi gerekiyor. Her bir vatandaşın ayağına bu hizmeti hızlı bir şekilde alması ve hastanelerimizin de yükünün alınması gerekiyor. Vatandaşlarımız buraya gelip muayenelerini burada olsunlar. Hastaneye gitmek yerine burada ihtiyaçlarını gidersinler." diye konuştu.

        İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray ise birey ve toplumun sağlığını en üst düzeyde koruyarak sağlık sorunlarını zamanında, uygun ve etkili çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle sunabilmek adına çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Yer tahsisini belediye olarak yaptıklarını belirten Kadıköy Belediye Başkanı Mehmet Şahin de merkezin dedesinin ismini taşıdığını belirterek, sağlık hizmetinin yapımını Turan Şahin'in üstlendiğini anlattı.

        Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesen Vali Kaya, beraberindeki protokol üyeleri ile merkezdeki birimleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Açılışa, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Ergenç, AK Parti İl Başkanı Umut Güçlü, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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