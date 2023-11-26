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        Yalova'da fırtına nedeniyle taşan deniz suları lunaparka zarar verdi

        Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle taşan deniz sularının bastığı ev, iş yeri ve caddelerde maddi zarar meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:59 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:59
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        Yalova'da fırtına nedeniyle taşan deniz suları lunaparka zarar verdi
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        Yalova'da etkili olan fırtına nedeniyle taşan deniz sularının bastığı ev, iş yeri ve caddelerde maddi zarar meydana geldi.

        Turuncu kategoride bulunan Yalova'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, sahil bölgelerinde bulunan bina, işletme ve caddelere büyük zarar verdi.

        Dev dalgaların neden olduğu su baskını nedeniyle zarar gören il merkezindeki lunaparkta da eğlence cihazları ve teçhizatlar kullanılmayacak duruma geldi.

        Lunapark işletmecisi Ali Altıntaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fırtınayla birlikte Marmara Denizi'nde oluşan dev dalgalardan işletmesinin de etkilendiğini ifade etti.

        Altıntaş, "Fırtınanın afetin durumu ortada görüyorsunuz. Parkımıza da çok aşırı derecede zarar verdi. Bütün makine ve cihazlarımız kullanılmaz hale geldi. Şu andaki maddi hasarımız 10 milyondan fazla. Burada 100 aileden fazla kişi ekmek yiyor. 70-80'den fazla elemanımız çalışıyor. Makinalarımız kullanılmaz hale geldi. Yetkililerden bu duruma çare bulmasını istiyoruz. Denizin durumunu da dalgaları da görüyorsunuz. Kafeteryamız, cihazlarımız hepsi sular altında kaldı. Yetkililerden bize yardım etmesini istiyoruz. Buradaki kayalıklar artık vazifesini görmüyor. 2 yıl önce yine 2 milyondan fazla zararımız olmuştu. Bir hafta önce olan fırtınada tekrar zararlarımız oldu." diye konuştu.

        Çınarcık ilçesi ve Esenköy beldesinde de etkili olan dev dalgalar nedeniyle birçok ikamet, iş yeri ve caddede su taşkınları nedeniyle hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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