Yalova'da dünyaya gelen bebeklerin kimlikleri adreslerine gönderiliyor Sağlık Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen e-Tescil (Doğum) uygulamasına dahil olan Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyelerinde dünyaya gelen bebeklerin bilgilerini alarak kimliklerinin adreslerine ulaşmasını sağlıyor.

Sağlık Bakanlığı ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen e-Tescil (Doğum) uygulamasına dahil olan Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyelerinde dünyaya gelen bebeklerin bilgilerini alarak kimliklerinin adreslerine ulaşmasını sağlıyor.

Yenilenme sürecinin ardından yaklaşık 13 ay önce hizmet vermeye başlayan Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesinde kurduğu servislerle hasta sevkinin önüne geçerek bölge illerinden de gelen hastalara şifa dağıtıyor.

400 yataklı hastanenin gözde servislerinden biri olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi, son teknolojiyle donatılmış ameliyathaneleri, beş yıldızlı otel konforunda modern odaları, müşahede, gebelik okulu ve hizmet kalitesiyle çevre illerden de yoğun talep görüyor.

Serviste kurulan "Anne Oteli" ile riskli hastalar başta olmak üzere, il dışı veya ulaşımda güçlük çekebilecek hastalar ile yakınlarının konaklamasına imkan veren hastane, ayrıca gözlerini hastanede dünyaya açan bebeklerin kimliklerini de adreslerine kadar ulaştırıyor.

Eylül 2022 ile Ekim 2023 arasında 1341 bebeğin dünyaya geldiği hastanede, 530 bebeğin kimlikleri ailelerin isteği üzerine adreslerine gönderildi.

Başhekim Doç. Dr. Hasan Ergenç, AA muhabirine, 13 ay önce hizmet vermeye başladıktan sonra vatandaşların il dışına çıkmasının önüne geçerek kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Kadın hastalıkları ve doğum servisinin de önemli katkılar sağladığına vurgu yapan Ergenç, "Doğum ünitemizde hastalarımız çok konforlu şekilde doğumlarını yapıyor ve daha sonra anne ile bebek serviste bir arada olacak şekilde serviste tedavileri tamamlanıyor. Bebeklerin kimlikleriyle ilgili konuyu bakanlığımız çok önemsiyor. Biz de bunu eksiksiz olarak uyguluyoruz. Tüm kimlik bilgilerini burada hallediyoruz. Hastaneden bir anne, bir baba bebeğiyle ayrıldığında kimlikleri de dahil olmak üzere arkalarına baktıklarında Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni tebessümle güzel bir şekilde yad etsinler diye elimizden geldiğince çalışıyoruz. Özellikle burada hekimlerimize, hemşirelerimize, sekreter arkadaşlarımız ve çalışan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Onların gayretleriyle bugünlere gelindi. İnşallah yakında yeni ve özellikli birimlerimizle beraber Yalova'mızın güzel insanlarına daha da güzel ve sağlıklı hizmet sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye'de örnek olabilecek bir hastanemiz var"

Yaklaşık bir yıldır hastanede görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Operatör Dr. Hanife Rana Dural, doğumhane, servis ve ameliyathane olmak üzere 19 yatakla hizmet verdiklerini ifade etti.

Doğumhane, servis ve ameliyathanelerin aynı kat içerisinde bir biriyle kompakt halde bulunduğuna vurgu yapan Dural, şöyle konuştu:

"Doğumhanemizde 5 tane doğum ve lohusa odası, 4 muayene odası ve servisimizde de 19 yatağımız mevcut. Aynı zamanda 6 yataklı Anne Otelimiz var. Hepsi kompakt bir şekilde. Acil bir durum olduğunda direkt doğumhane içerisinden ameliyathaneye, daha sonrasında da servisimize kolay şekilde ulaşabiliyoruz. Gerçekten otel mantığında güzel bir servisimiz var. Gerçekten çok güzel bir hastane. Türkiye'de örnek olabilecek bir hastanemiz var. Doğum sonuçta ağrılı bir süreç ve dayanması zor gerçekten. Bazen gebelerimiz normal doğumdan vazgeçip sezaryen olmak isteyebiliyor. Biz de normal doğumu destekliyoruz. Kadın doğum uzmanı olmanın en güzel yanı bol bol ismimizle bebeklerin olması. Bir sürü Rana bebek var. Çok şanlıyım o yüzden. Burada takip ettiğimiz gebelerimiz bazen bizim ismimizi verip bizi mutlu ediyorlar."

Anne Oteli'nin ise ulaşımda zorluk çeken özellikle ilçelerden gelen hastaların konaklayabilmesi için hazırlandığına dikkati çeken Dural, "Hastalarımız için deniz manzaralı oldukça büyük, güzel, ferah Anne Otelimiz var. Burada 6 yatağımız var. Uzaktan gelemeyen hastalarımız için doğuma yakın zamanlarda ya da risk gördüğümüz hastalarımızı da otel konforundaki odalarımızda ağırlıyoruz. Ayrıca yeni doğan bölümünde bebekleri olan annelerimizi de otelimizde misafir edebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Daha önceki çocuklarımın kimliğini çıkartırken çok uğraşmıştım"

Hastanedeki gebelik okuluna gelerek eğitimlere katılan Gülsün Arsu, burada doğum yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Zaten çoğu şeyi eğitimlerde anlatmışlardı. Onun da çok faydası oldu. Hastaneden, personelden de çok memnun kaldım." diye konuştu.

Torununu kucağına aldığında yaşadığı mutluluğu tarif etmekte zorlandığını belirten Necla Arsu, "İlk çocuğumdan bir oğlan torunum var. Bu da kız torunum. Allah herkese nasip etsin. Çok mutluyum. Hastaneyi çok beğendim. Temizliği, titizliği çok iyi." dedi.

Bir şirkette özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirten Şenol Sağlam, daha önceki çocuklarının farklı hastanelerde dünyaya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Böyle bir hizmeti gerçekten beklemiyordum. Yapılanlar, hizmet üst seviyede. Çok memnunuz. Hatta hastanenin çok beğendiğim bir uygulaması var. Daha önceki çocuklarımın kimliğini çıkartırken çok uğraşmıştım. Burada direkt çocukların kimliklerini çıkartmamız için odamıza gelip evrak doldurtuyorlar. Kendileri kapımıza kadar gelip kimlikleri teslim ediyorlar. Doğumhaneyi baya büyük yapmışlar. Odalar lüks denebilecek seviyede özel hastane kıvamında. Hemşireler, doktorlar sürekli gelip ilgileniyorlar. Eşim de hastaneden çok memnun. Allah herkese kız babası olmayı nasip eder inşallah."