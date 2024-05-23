Yalova'da kekik hasadı başladı

Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde kekik hasadına başlandı.

Hasat edilen bitkiler hakkında bilgi veren Altınova Belediyesi Ziraat Mühendisi Alihan Sevinç, ballıbabagillerden çok yıllık ve içerdiği uçucu yağ sayesinde çokça bilinen kekik bitkisinin baharat ve çaylık olarak kullanımı dışında içerdiği alkoller sayesinde el dezenfektanı olarak da kullanıldığını söyledi.

Kekik bitkisinin birçok türünü bu tesiste yetiştirdiklerini belirten Sevinç, "Biçilen kekiklerimiz muhafaza ve kurutma işlemleri için AR-GE merkezine götürülüyor." dedi.