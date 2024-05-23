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        Yalova'da kekik hasadı başladı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde kekik hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 07:15 Güncelleme: 23.05.2024 - 07:17
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        Yalova'da kekik hasadı başladı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde kekik hasadına başlandı.

        Hasat edilen bitkiler hakkında bilgi veren Altınova Belediyesi Ziraat Mühendisi Alihan Sevinç, ballıbabagillerden çok yıllık ve içerdiği uçucu yağ sayesinde çokça bilinen kekik bitkisinin baharat ve çaylık olarak kullanımı dışında içerdiği alkoller sayesinde el dezenfektanı olarak da kullanıldığını söyledi.

        Kekik bitkisinin birçok türünü bu tesiste yetiştirdiklerini belirten Sevinç, "Biçilen kekiklerimiz muhafaza ve kurutma işlemleri için AR-GE merkezine götürülüyor." dedi.

        Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde hasadı yapılan ürünlerin güvenle kullanılabileceğini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca ise şöyle konuştu:

        "40 dönüm arazı üzerine inşa edilen Altınova Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesinde kekik hasadımız başladı. Hasadı yapılan bitkilerden çeşitli ürünler elde ediyoruz. Sonrasında bahçemizde bulunan satış reyonumuzdan vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Tesislerimizde çalışan tüm arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ederim."

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