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        Yalova'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

        Yalova'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 19:29 Güncelleme: 24.05.2024 - 19:29
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        Yalova'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı
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        Yalova'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

        İsmet Acar Caddesi'nde bir iş yerinde A.K ve İ.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavganın büyümesiyle A.K, İ.K'yi tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

        Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralanan İ.K, ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Bölgede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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