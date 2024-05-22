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        Toprak altında kalan kaplumbağayı zabıta ekipleri kurtardı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde toprağa batan kaplumbağa zabıta ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:28
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        Toprak altında kalan kaplumbağayı zabıta ekipleri kurtardı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde toprağa batan kaplumbağa zabıta ekiplerince kurtarıldı.

        Altınova'nın Hersek Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren Altınova Belediyesi zabıta ekipleri, toprağa batmış halde bir kaplumbağa gördü.

        Ekipler, hareket edemeyen kaplumbağayı battığı yerden çıkarıp su verdi.

        Bir süre hareketlerini izleyen ekipler kurtardığı kaplumbağayı doğal yaşam alanına bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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