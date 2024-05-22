Toprak altında kalan kaplumbağayı zabıta ekipleri kurtardı
Yalova'nın Altınova ilçesinde toprağa batan kaplumbağa zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde toprağa batan kaplumbağa zabıta ekiplerince kurtarıldı.
Altınova'nın Hersek Mahallesi'nde denetimlerini sürdüren Altınova Belediyesi zabıta ekipleri, toprağa batmış halde bir kaplumbağa gördü.
Ekipler, hareket edemeyen kaplumbağayı battığı yerden çıkarıp su verdi.
Bir süre hareketlerini izleyen ekipler kurtardığı kaplumbağayı doğal yaşam alanına bıraktı.
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