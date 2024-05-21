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        Yalova'da abartılı egzozdan 33 araç sürücüsüne 212 bin 487 lira ceza kesildi

        Yalova'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, abartılı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 33 motosiklet ve otomobil sürücüsüne para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:56 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:56
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        Yalova'da abartılı egzozdan 33 araç sürücüsüne 212 bin 487 lira ceza kesildi
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        Yalova'da polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, abartılı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık verdiği belirlenen 33 motosiklet ve otomobil sürücüsüne para cezası verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Nisan-20 Mayıs'ta il genelinde yaptıkları denetimlerde abartılı egzozlarla çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 33 motosiklet ve otomobil sürücüsüne işlem uyguladı.

        Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi (Mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması) uyarınca sürücülere 212 bin 487 lira trafik idari para cezası uygulanıp araçlar trafikten menedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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