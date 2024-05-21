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        Yalova'da "Aşçılığın dünü, bugünü ve geleceği" paneli

        Yalova Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Aşçılığın dünü, bugünü ve geleceği" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 21.05.2024 - 16:21
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        Yalova'da "Aşçılığın dünü, bugünü ve geleceği" paneli
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        Yalova Kültür ve Turizm Müdürlüğünce "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, "Aşçılığın dünü, bugünü ve geleceği" konulu panel düzenlendi.

        Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'ndaki panel, moderatör Yalova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Gülsüm Yurtseven'in konuşmasıyla başladı.

        Orta Asya mutfağı hakkında katılımcılara bilgi veren Yurtseven, "Biz Türk mutfağını ağırlıklı olarak Cumhuriyet dönemindeki yemek kültürü ile tanıyoruz ama Türk mutfağı çok eskilere dayalı bir mutfak kültürüdür. Orta Asya'dan gelen bir mutfak kültürümüz var. Orta Asya'daki mutfak kültürümüze baktığımızda Ural, Altay Dağları arasında yer alan steplerde yaşayan Orta Asya Türklerinin mutfak kültürünün de çok zengin olduğunu görüyoruz. O dönemlerde Türkler göçebe bir hayat sürdürüyor. Dolayısıyla göçebeliğin getirdiği avcılık ve toplayıcılığın da etkilediği bir mutfak kültürü var." diye konuştu.

        Pastırma ve sucuğun Orta Asya döneminden günümüze kadar uzanmış ilk Türk yiyecekleri olduğunu belirten Yurtseven, şunları kaydetti:

        "O dönemde yerleşik hayat yok, tarım ve hayvancılık yok. Daha çok avlayarak tuttukları hayvanları yiyerek besleniyorlar. Uzun süreli göçler yaptıkları için de uzun süre koruyabildikleri yiyecekleri üretmeye çalışıyorlar. İlk önce eti kurutmayı ve tuzlayarak saklamayı öğrendiler. Özellikle de pastırma ve sucuk gibi yiyecekler bu anlamdaki en eski ve ilk Türk yiyecekleridir. Orta Asya Türklerinin en önemli içeceği ise Kımız olarak tarihte yerini almıştır. Bu da kısrak sütünün mayalandırılması ile yapılan bir içecek türü. Yoğurt da yine Türklerin dünyaya kazandırdığı önemli bir gıda maddesidir."

        Panele konuşmacı olarak katılan Sakarya Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özer, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Genel Sekreteri Emre Oruç ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Özçelik de Türk mutfak kültürünün dünden bugüne kadar uzanan gelişim ve değişimini anlattı.

        Etkinliği, Vali Yardımcısı İdil Özdemir Doğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Selçuk Yaman, Yalova Üniversitesi Gastronomi Bölümü ile Şaban Temuge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri takip etti.

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