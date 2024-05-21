Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hastane koridorlarını resimleriyle renklendirdi

        Yalova'da 10 ay önce başlatılan "Resimlerle Şifa Projesi" kapsamında hastane koridorlarının duvarlarına öğrenciler tarafından resimler yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 17:20 Güncelleme: 21.05.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hastane koridorlarını resimleriyle renklendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da 10 ay önce başlatılan "Resimlerle Şifa Projesi" kapsamında hastane koridorlarının duvarlarına öğrenciler tarafından resimler yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yalova Güzel Sanatlar Lisesi işbirliğiyle 17 öğrencinin 10 aylık çalışması sonucu, koridorların duvarları 7 reprodüksiyon tabloyla renklendirildi.

        Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen programda, benzer çalışmaların başka kurum ve kuruluşların binalarında yapılmasını diledi.

        Hastalar, yakınları ve sağlık personeli için güzel bir görsel alan oluşturulduğunu belirten Atçı, "Öğrencilerimiz için de pratik bir çalışma oluyor. Güzel resimler de olunca ortaya güzel sonuçlar çıkıyor." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Osman Karakuş ise hastaneyi farklı bir konseptle konuşan, yaşayan, resimle bile olsa doğanın yeşerdiği bir alan haline getirmek istediklerini anlattı.

        Gençlerin içinde çok güzel duyguların, değerlerin olduğunu bu tablolara bakarak görebildiklerini ifade eden Karakuş, "Kimi derinliğe, kimi duygulara, değerlere önem vererek güzel tablolar yapmışlar. Tarihin derinliklerindeki sanat eserlerini ve tabiatın güzelliklerini duvarlarımıza yansıtmışlar. Biz devam edeceğiz. Halkımızın da bu güzel resimlere doya doya bakmasını, hastalarımızın da bu resimlere bakarak şifa bulmasını niyaz ediyorum." diye konuştu.

        İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Haydar Kılıç da projeyle hastalar ve yakınları ile doktorların, hastane personelinin moral ve motivasyonunu yükseltmeyi amaçladıklarını bildirdi.

        Öğrencilerden Eda Nur Çamur ve Elif Kılıçarslan, projede yer alarak resim yapmanın kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Kedi Faruk'un ölümünde gözetmen hakim karşısında!
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Şiddetli türbülansta bir yolcu neden öldü?
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Cesetsiz cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Akıllara kazınmıştı! Acı haber geldi
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Helikopterin enkazın bulunduğu anın görüntüleri ortaya çıktı
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Okuldaki ek ders yolsuzluğu iddiasına soruşturma başlatıldı!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak istedi! Boğulma anı kamerada!
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Koç'tan Yapı Kredi açıklaması
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Semiha ölüme itilmiş! Uçurumdan düşen kadının ölümü cinayet çıktı
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 37. haftanın panoraması!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        İfadeye çağrılacaklar belli oldu!
        Doğum yaptı
        Doğum yaptı
        "Serenay'a bayılıyorum"
        "Serenay'a bayılıyorum"
        Reisi için Tebriz'de tören
        Reisi için Tebriz'de tören
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Dünyaya nasıl yayıldılar?
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kadınların girmesi yasak olan Aynoroz adası!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        Kartal'ın deplasmanda bileği bükülmedi!
        "Çok ayıp buluyorum"
        "Çok ayıp buluyorum"
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        Modern ebeveynlerin takıntıları
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?
        ABD'de bir kişi acı cips yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Acı biber öldürür mü?

        Benzer Haberler

        Yalova'da abartılı egzozdan 33 araç sürücüsüne 212 bin 487 lira ceza kesild...
        Yalova'da abartılı egzozdan 33 araç sürücüsüne 212 bin 487 lira ceza kesild...
        Yalova'da "Aşçılığın dünü, bugünü ve geleceği" paneli
        Yalova'da "Aşçılığın dünü, bugünü ve geleceği" paneli
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
        Kayalıklardan düşen Semiha'nın ölümünde eşi, 15 ay sonra cinayet şüphesiyle...
        Kayalıklardan düşen Semiha'nın ölümünde eşi, 15 ay sonra cinayet şüphesiyle...
        Çiftlikköy'de öğrenciler İngilizce dersini barınakta işledi
        Çiftlikköy'de öğrenciler İngilizce dersini barınakta işledi
        Çınarcık'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Çınarcık'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı