Yalova'da asma tavanı çöken nikah dairesinde 4 kişi yaralandı

Yalova Belediyesi, nikah dairesinin asma tavanının çökmesi nedeniyle 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde hizmet veren nikah dairesinin asma tavanının bilinemeyen nedenle çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, "Çökme esnasında işlem yapmakta olan 4 kişi hafif yaralanmış olup, kontrol amaçlı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Durumlarında herhangi bir ciddiyet yoktur. Konuyla ilgili Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.