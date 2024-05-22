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        Yalova'da asma tavanı çöken nikah dairesinde 4 kişi yaralandı

        Yalova Belediyesi, nikah dairesinin asma tavanının çökmesi nedeniyle 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 18:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 18:16
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        Yalova'da asma tavanı çöken nikah dairesinde 4 kişi yaralandı
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        Yalova Belediyesi, nikah dairesinin asma tavanının çökmesi nedeniyle 4 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde hizmet veren nikah dairesinin asma tavanının bilinemeyen nedenle çöktüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Çökme esnasında işlem yapmakta olan 4 kişi hafif yaralanmış olup, kontrol amaçlı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştır. Durumlarında herhangi bir ciddiyet yoktur. Konuyla ilgili Belediye Başkanımızın talimatları doğrultusunda inceleme başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin personel, 2'sinin ise vatandaş olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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