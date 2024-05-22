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        Kayalıklardan itildiği ortaya çıkmıştı; olay günü eşi araç kiralayıp lokantaya götürmüş

        YALOVA'da kayalıklardan düşen Semiha Sözer'in (33) ölümüne ilişkin soruşturmada; kadının itilerek düştüğünün belirlenmesi sonrası tutuklanan eşi Erdal Sözer'in (41), olay günü araç kiralayıp, anlaşmazlık yaşadığı eşi ile lokantada yemek yedikleri ardından kayalıklara gittikleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 14:16 Güncelleme: 22.05.2024 - 14:20
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        Kayalıklardan itildiği ortaya çıkmıştı; olay günü eşi araç kiralayıp lokantaya götürmüş
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        YALOVA'da kayalıklardan düşen Semiha Sözer'in (33) ölümüne ilişkin soruşturmada; kadının itilerek düştüğünün belirlenmesi sonrası tutuklanan eşi Erdal Sözer'in (41), olay günü araç kiralayıp, anlaşmazlık yaşadığı eşi ile lokantada yemek yedikleri ardından kayalıklara gittikleri ortaya çıktı.

        Olay, 24 Ocak 2023'te saat 19.00 sıralarında Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde meydana geldi. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, eşi Erdal Sözer ile gittiği kayalıklarda fotoğraf çekildiği sırada 20 metre yükseklikten düştü. İhbarla olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kayalıklardan inen ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sözer'in cansız bedeni, 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı. 1,5 yıl önce Erdal Sözer ile evlenip, Kocaeli'nde yaşamaya başlayan Semiha Sözer'in cenazesi, otopsinin ardından anne ve babasının yaşadığı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi. Cenazede Erdal Sözer, taziyeleri kabul etti.

        3 AY SONRA GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Erdal Sözer'in çelişkili ifadeler verdiğini belirledi. Bunun üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden oluşan ekip kuruldu. Ekip, olayın oluş şekline ilişkin Erdal Sözer'in çelişkili ifadeleri sonrası olay yerinde inceleme yaptı. Jandarma, savcılık izni sonrası Erdal Sözer'i teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheli ifadeleri ve tavırlarıyla dikkat çeken Sözer, olaydan 3 ay sonra gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Sözer'e ev hapis cezası verildi.

        İTİLMEK SURETİYLE DÜŞMÜŞ

        Kadın cinayetleri konusunda titiz çalışma yapan jandarma, Erdal Sözer'in teknik ve fiziki takibini sürdürürken, ülke genelinde alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet bilirkişi olarak görevlendirildi. Kayıtları inceleyen jandarma, benzer yerden düşen bir kişinin düz alanda kaldığını tespit etti. Ekipler ayrıca Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin, benzer yerden düşen kişiye göre çok daha fazla olduğunu doktor raporları ile ortaya koydu. Jandarmanın ve heyetin çalışmaları sonucu Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi.

        EŞİNİN AİLESİ İLE DE HİÇ GÖRÜŞMEMİŞ

        Erdal Sözer'nin cep telefonu ve bilgisayarlarını da takibe alan jandarma, Sözer'in, 'Bir kişi nasıl itilir?' 'Bir kişi nasıl atılır?' gibi bilgileri araştırdığını belirledi. Erdal Sözer'in ayrıca Gaziantep'te kayalıklardan düşerek ölen kadınla ilgili bir haberi defalarca okuduğunu tespit etti. Erdal Sözer'in olaydan sonra eşinin ailesi ile hiç görüşmediğini de belirleyen jandarma, şüphelinin Semiha Sözer ile anlaşmazlık yaşadığını, olay günü araç kiraladığını, lokantada birlikte yemek yediklerini de tespit etti. Şüpheler ışığında 15 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınan Erdal Sözer, sorgusunda eşini kayalıklardan iterek öldürdüğü yönündeki iddiaları reddetti. İşlemleri sonrası Sözer, tutuklandı.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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