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        Haberler Magazin Asuman Tuğberk Yolaç, eşi Erkan Yolaç'ın vefatından 14 gün sonra hayatını yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Asuman Tuğberk Yolaç yaşamını yitirdi

        'Bay Evet - Hayır' olarak ünlenen ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından 14 gün sonra 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk Yolaç hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 07:45 Güncelleme: 03.06.2024 - 07:48
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        'Evet - Hayır' yarışmasıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta 89 yaşında hayata veda etmişti. Merhum ismin vefatından 14 gün sonra bir acı haber daha geldi.

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        Erkan Yolaç'ın 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk Yolaç ünlü sunucunun vefatından 14 gün sonra hayatını kaybetti.

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        Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk Yolaç'ın kanserinin nüksettiği ve akciğerlerine metastaz yaptığı öğrenildi.

        #Asuman Tuğberk Yolaç
        #erkan yolaç
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