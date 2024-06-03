Asuman Tuğberk Yolaç yaşamını yitirdi
'Bay Evet - Hayır' olarak ünlenen ünlü sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından 14 gün sonra 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk Yolaç hayatını kaybetti
'Evet - Hayır' yarışmasıyla hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç, 16 Mayıs'ta 89 yaşında hayata veda etmişti. Merhum ismin vefatından 14 gün sonra bir acı haber daha geldi.
Erkan Yolaç'ın 48 yıllık eşi Asuman Tuğberk Yolaç ünlü sunucunun vefatından 14 gün sonra hayatını kaybetti.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk Yolaç'ın kanserinin nüksettiği ve akciğerlerine metastaz yaptığı öğrenildi.