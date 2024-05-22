Yalova'da ciple motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Cengiz Koçal Caddesi’nde 34 DAV 238 plakalı cip, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı istikametinde "U" dönüşü yaptığı esnada yoldan geçen motosikletle çarpıştı.

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