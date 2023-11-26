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        AK Parti Yalova İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı

        AK Parti Yalova İl Başkanlığınca 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili temayül yoklaması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 15:27 Güncelleme: 26.11.2023 - 15:31
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        AK Parti Yalova İl Teşkilatı yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
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        AK Parti Yalova İl Başkanlığınca 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili temayül yoklaması yapılıyor.

        Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan temayül yoklamasında üyeler Yalova'daki mevcut belediye başkanlarının yanı sıra ilçe ve beldelerde başvuruda bulunan aday adaları için tercihlerini dijital ortamda yaptı.

        AK Parti Yalova İl Başkanı Umut Güçlü, yaptığı açıklamada, sabah 10.00'da başlayan yoklamanın 16.00'a kadar süreceğini belirterek, ile hayırlı olmasını diledi.

        Daha önce partide görev yapmış il başkanları, milletvekilleri ile şuanda görev yapanların bulundukları ilçelerde belediye başkanlarının temayül yoklamasına katıldığını hatırlatan Güçlü, şöyle konuştu:

        "İkinci defa elektronik temayül yapıyoruz. Genel merkezden bütün oy kullanacaklara tanımlanan birer kart var. Orada 4 tane soruları var mevcut belediye başkanı hakkında. Memnun musunuz, teşkilatla arası nasıl gibi sorulara cevap verdikten sonra o mevcut belediye başkanının haricinde görmek istediğiniz 2 kişi var mı belediye başkanı adayınız diye soruyorlar. Teşkilatımızdaki arkadaşlarımız da bunlara cevaplarını yazıp genel merkeze gönder tuşuna basıp gönderiyorlar. Temayül sonuçları 81 ilimizde saat 16.00'da bitecek. Genel merkez elektronik ortamda bunları görecek. Bütün Türkiye’deki AK Parti teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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