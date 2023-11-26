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        Yalova'da deniz ile kara birleşti; İDO seferleri iptal

        YALOVA'nınÇınarcık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası taşan deniz, kara ile birleşti. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri,nden birçoğu da iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 26.11.2023 - 13:20
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        Yalova'da deniz ile kara birleşti; İDO seferleri iptal
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        YALOVA'nınÇınarcık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sonrası taşan deniz, kara ile birleşti. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferleri,nden birçoğu da iptal edildi.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarının ardından, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde sabah saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve fırtına etkisini artırdı. Fırtına nedeniyle sahil bandından taşan deniz, kara ile birleşti. Çınarcık Belediyesi itfaiye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, vatandaşlara da araçlarını bulunduğu yerden kaldırmaları için anons yapıldı. Öte yandan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle Yalova-Pendik, Yenikapı-Yalova, Pendik-Yalova, Kadıköy-Yenikapı-Armutlu-Bursa, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş, Bursa-Yenikapı-Kadıköy, seferlerini iptal etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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