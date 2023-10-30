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        Yalova'da minibüs ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Yalova'da minibüsle taksinin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 19:14 Güncelleme: 30.10.2023 - 19:14
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        Yalova'da minibüs ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Yalova'da minibüsle taksinin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 77 ACE 362 plakalı minibüs ile 77 T 0102 plakalı taksi, Cengiz Koçal ve Cumhuriyet caddelerinin birleştiği kavşakta çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan taksideki yolcu U.S. ile hafif yaralanan sürücüler, ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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