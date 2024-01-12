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        Yalova'da yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı

        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:03
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        Yalova'da yakalanan uyuşturucu ticareti şüphelisi tutuklandı
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        Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışın önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında M.K, F.E, E.K. ve Y.Z.Z'nin adreslerinde arama yaptı.

        Narkotik maddeler arama köpeği "Gölge"nin de kullanıldığı aramalarda 64,23 gram sentetik uyuşturucu, 14 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Z.Z, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Diğer şüpheliler hakkında ise "uyuşturucu madde satın almak"tan işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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