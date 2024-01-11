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        Yalova merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu; 2 tutuklama

        YALOVA merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, fuhşa zorlanan 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 14:40 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:45
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        Yalova merkezli 3 ilde fuhuş operasyonu; 2 tutuklama
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        YALOVA merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı, fuhşa zorlanan 5'i yabancı uyruklu 6 kadın kurtarıldı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nin istihbari çalışmalarında 8 şüphelinin, 'Fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçunu işledikleri tespit edildi. 5 Ocak'ta Yalova'nın Çınarcık ilçesi ile İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 5 yabancı uyruklu, 1 Türk vatandaşı olmak üzere 6 kadın kurtarıldı. Operasyon kapsamında 45 kişinin de ifadesine başvuruldu. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, fuhuş eylemlerine yer temini yaptıkları belirlenen 3 otel hakkında idari işlem başlatıldı.

        8 şüpheliden 5'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden R.A. da adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.Ç. ve M.A. ise tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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