TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Yalova'da incelemelerde bulundu TÜRKİYE genelinde balıkçıların sorunlarının tespiti için çalışma başlatan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyon üyeleri, Yalova, Çınarcık ve Esenköy´de incelemelerde bulundu.

TÜRKİYE genelinde balıkçıların sorunlarının tespiti için çalışma başlatan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyon üyeleri, Yalova, Çınarcık ve Esenköy´de incelemelerde bulundu.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, kıyı ve iç sularda balıkçılık yapan esnaf ve kooperatiflerin sorunlarının tespiti ve çözümleri için incelemelerini sürdürüyor. Bu amaçla Yalova'ya gelen komisyon üyelerinin ilk durağı Çınarcık ve Esenköy oldu. Ziyarette, Komisyon başkan vekili Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Barın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ve Trabzon Milletvekili Vehbi Koç yer aldı. Komisyon üyelerine Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de eşlik etti.

Buralarda balıkçı barınaklarını gezen ve kooperatif yöneticilerinden bilgi alan komisyon üyeleri daha sonra Yalova il merkezine geçti. Yalova Balıkçı Barınağı´na giden komisyon üyeleri burada inceleme gerçekleştirdi. Balıkçı kooperatifleri, en önemli sorunun devletin kooperatiflerden aldığı yüzde 10´luk komisyonun olduğunu belirterek, "Yüzde 10 komisyon brüt üzerinden alınıyor. Biz, ya bu oranın düşürülmesini ya da komisyonun brüt üzerinden değil net gelir üzerinden alınmasını istiyoruz.'' diyerek taleplerini dile getirdiler.

Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu´nda TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi. Balıkçıların katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Komisyon Başkan Vekili ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, "Daha önceki dönemlerde Karadeniz´de, Ege Bölgesi'nde, Doğu Anadolu Bölgesi, Van havzasında, bu hafta itibariyle Salı, Çarşamba, Perşembe günlerinde Çanakkale ve Marmara Bölgesi´nde araştırmalarımızı yapıyoruz. Bu araştırmalarda maksat her gün gelişen ve gittikçe farklı ve yeni faaliyet alanları oluşan, denizcilik sektöründe hem balıkçılık hem midyecilik hem kafes balıkçılığı, karasal balıkçılık, bunların işlenmesi, muhafaza edilmesi, ihracatı, barınaklar, limanlar, altyapılar, üstyapılar, çevre sorunları, turizmle bağlantısı, avlanma takvimi velhasıl sektörün kendisine ait birçok gelişen sorunları var. Sorun biter mi, sorun bitmez. Sorun bittiği zaman hayatta bitmiş olması lazım. Çünkü yeni yeni sektörler, alanlar ve değişen teknolojik imkanların getirdiği farklı faaliyetler ortaya çıktıkça sorun dediğimiz ama ihtiyaç olarak da nitelendirdiğimiz bazı hususlar gündeme geliyor. Bu hususların tespit edilmesi, ardından teşhislere bağlanması sonuçta bu sistemin işletilebilir hale getirmesi de elbette ki yetkilerin görevi. Komisyon olarak biz de bu vesileyle buradayız" dedi.

Konuşmanın ardından balıkçılar, komisyon üyelerine sorunlarını ve taleplerini iletti.