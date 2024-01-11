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        Yalova merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 11:32 Güncelleme: 11.01.2024 - 11:32
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        Yalova merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Yalova merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 5 ay süren çalışmalar sonucu 8 zanlının fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama suçunu işlediklerini tespit etti.

        Ekipler, Yalova'nın Çınarcık ilçesi merkezli olmak üzere İstanbul ve Kocaeli illerinde yaptıkları operasyonda şüphelilerin tamamını yakaladı.

        Fuhşa zorlanan 5'i yabancı uyruklu 6 kadının kurtarıldığı operasyonda kapsamında 45 kişinin ifadesine başvuruldu.

        Ayrıca, Çınarcık'ta fuhuş için kolaylık veya yer temini yaptığı tespit edilen 3 otelin sorumlularıyla ilgili idari işlem başlatıldı.

        Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi.

        Nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan S.Ç. ve M.A. tutuklandı, R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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