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        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Yalova'da incelemelerde bulundu

        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde balıkçılarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:56 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:46
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        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Yalova'da incelemelerde bulundu
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        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Yalova merkez ve Çınarcık ilçesinde balıkçılarla bir araya geldi.

        Komisyon Başkan Vekili AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ile üyeler, ilk olarak 18-19 Kasım 2023'te fırtına nedeniyle zarar gören Çınarcık'ın Esenköy beldesindeki balıkçı barınaklarını gezdi.

        Heyete eşlik eden Yalova Vali Vekili Mehmet Bahattin Atçı, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel ve kurum müdürleri, limanlarla ilgili yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında bilgi verdi.

        Barınaklarda balıkçılarla yapılan toplantılarda taleplerini dinleyen komisyon üyeleri, daha sonra il merkezindeki balıkçı barınağına geçti.

        Elmas, Halk Eğitimi Merkezi Salonu'ndaki istişare toplantısında, daha önce Karadeniz, Ege, Doğu Anadolu Van Havzası'nda incelemelerde bulunduklarını hatırlattı.

        Bu hafta ise Çanakkale ve Marmara Bölgesi'nde araştırmalar yaptıklarını aktaran Elmas, şöyle konuştu:

        "Bu araştırmalarda maksat, her gün gelişen, gittikçe farklı ve yeni faaliyet alanları oluşan denizcilik sektöründe hem balıkçılık hem midyecilik hem kafes balıkçılığı hem de karasal balıkçılıkta bunların işlenmesi, muhafaza edilmesi, ihracatı, barınaklar, limanlar, altyapı ve üstyapılar, çevre sorunları, turizmle bağlantısı, avlanma takvimi gibi sektörün gelişen sorunları var. Ülkemiz insanının hayatını sürdürebileceği daha güzel işini yapabileceği daha verimli alanları oluşturmak gerekiyor. Bu bakımdan bu toplantıyı da Yalova'da yapmış bulunuyoruz."

        Toplantıda söz alan balıkçı kooperatiflerinin üyeleri, barınaklarla ve denizde yaşadıkları sorunlar ile karasal alanda devam eden sıkıntıları komisyon üyelerine aktardı.

        Programa, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Trabzon Milletvekili Vehbi Koç ile CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz katıldı.

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