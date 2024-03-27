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        Yalova'da asayiş operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı

        Yalova'da polisin 14 adrese düzenlediği asayiş operasyonlarında 11 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:32
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        Yalova'da asayiş operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı
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        Yalova'da polisin 14 adrese düzenlediği asayiş operasyonlarında 11 zanlı yakalandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde asayiş olaylarının engellenmesi ve daha önce kullanılan silahların ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

        Ekipler, 12 kişiye ait 14 ev ve iş yerinde yaptıkları aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 98 fişek, 9 ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 38 av tüfeği kartuşu ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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