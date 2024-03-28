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        Altınova'da AK Parti İlçe Teşkilatının iftar programında 3 bin kişi buluştu

        Yalova'nın Altınova ilçesinde, AK Parti teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 13:17
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        Altınova'da AK Parti İlçe Teşkilatının iftar programında 3 bin kişi buluştu
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde, AK Parti teşkilatı tarafından iftar programı düzenlendi.

        Hürriyet Mahallesi'ndeki iftara AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, partinin Altınova İlçe Başkanı Metin Bülbül ve Altınova Belediye Başkan adayı Regaip Ahmet Özyiğit'in aralarında olduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

        Programda, oruçların açılması ve iftar yapılmasının ardından dua edildi.

        Galeri
        Galeri

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