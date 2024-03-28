Altınova'da AK Parti İlçe Teşkilatının iftar programında 3 bin kişi buluştu

Hürriyet Mahallesi'ndeki iftara AK Parti MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, partinin Altınova İlçe Başkanı Metin Bülbül ve Altınova Belediye Başkan adayı Regaip Ahmet Özyiğit'in aralarında olduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

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