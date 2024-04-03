Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel mazbatasını aldı

Davul zurna ile kutlama yapılan mazbata törenine, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, partinin il yöneticileri ve partililer katıldı.

Gürel, ortak akıl ve çabayla ellerinden gelen tüm gayreti göstererek, projeleri önceleyerek bir yönetim sergileyeceklerini ifade etti.

Seçimi tüm Yalova halkının kazandığını belirten Gürel, "İnşallah kimsenin yüzünü kara çıkarmadan hep beraber Yalova'ya olumlu, hayırlı hizmetler veririz." dedi.

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