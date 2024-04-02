Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin belirlenen 9 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile kurusıkıdan bozma tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 12 kartuş, 50 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirdi.

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