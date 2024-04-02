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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

        Yalova'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 21:34 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:34
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        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
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        Yalova'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kazımiye köyünde sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Ekiplerin belirlenen 9 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda bir miktar uyuşturucu ile kurusıkıdan bozma tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 12 kartuş, 50 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirdi.

        Operasyonda zanlılar K.B, E.B, S.U, U.Ç, E.Ç, H.Ç. ve E.Ç. yakalandı.

        Gözaltına alınan bu kişilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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