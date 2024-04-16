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        Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

        Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 14:11 Güncelleme: 16.04.2024 - 14:11
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        Yalova'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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        Yalova’da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

        Bir istihbaratı değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.G’nin sokaklarda uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

        Ekiplerin bir süre takip ettiği C.G. üzerindeki aramada uyuşturucu ele geçirilince gözaltına aldı.

        Polis, çalışma sırasında uyuşturucu ticareti yaptığı anlaşılan M.B’yi de yakaladı.

        Bu kişilerin adreslerinde narkotik dedektör köpeği desteğindeki aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Şüpheliler, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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