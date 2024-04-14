Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor

        Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki hareketlilik devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 19:20 Güncelleme: 14.04.2024 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda tatilcilerin dönüş yoğunluğu sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ramazan Bayramı tatilinin son gününde İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki hareketlilik devam ediyor.

        1 Temmuz 2016'da hizmete giren Osmangazi Köprüsü'nü kullanmak isteyen tatilciler, otoyol ve Hersek Gişeleri'nde zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

        4 Nisan'dan bugüne kadar köprüyü 835 bin 128 aracın kullandığı belirtilirken 13 Nisan'da Osmangazi Köprüsü'nden 117 bin 537 araç geçişiyle rekor kırıldığı bildirildi.

        Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, uygulama noktalarında sürücülere uyarılarda bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maç başladı!
        Maç başladı!
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İran'ın saldırısı milyar dolarlık zarar yarattı
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        İsrail savaş kabinesi üyesi Gantz: Bedelini ödeteceğiz
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Lunaparkta faciadan dönüldü: Trombolinin kemeri açıldı dakikalarca savruldu
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        Hep merak edilen sorunun yanıtı 'ördek yavrusu deneyi'nde!
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İstanbul'a dönüş! Tatil dönüşü yoğun trafik
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        İran'dan İsrail'e İHA saldırısı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Çay içerken polisten kaçan şüpheliyi yakaladı!
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Sahipsiz köpeklerden kaçarken otomobil çarptı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Kahramanlar Habertürk'e anlattı
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Antalya'daki teleferik kazası: 12 kişi adliyeye sevk edildi
        Ayrılmak istiyor!
        Ayrılmak istiyor!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Bedeninize kulak verin! Duyduklarınıza şaşıracaksınız!
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        "Titanic izletecekti"
        "Titanic izletecekti"
        Romantik anlar damga vurdu
        Romantik anlar damga vurdu
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Ekran kullanımı çocuklarda uyku sorunlarını tetikliyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Aşırı makyaj ve kozmetik cilt bariyerini 18'li yaşlarda çökertiyor
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı
        Hasılatları 11 kat fazla olacaktı

        Benzer Haberler

        Yalova'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yalova'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yalovalı balıkçılar bu yıl da hamsi ile kazanç sağladı
        Yalovalı balıkçılar bu yıl da hamsi ile kazanç sağladı
        Yalova binlerce bitki türüyle dünya pazarına hitap ediyor
        Yalova binlerce bitki türüyle dünya pazarına hitap ediyor
        Yalova'da bayram tatili dönüşünde bazı yollarda kamyon, tanker, çekici gibi...
        Yalova'da bayram tatili dönüşünde bazı yollarda kamyon, tanker, çekici gibi...
        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bayram namazını memleketinde kıldı
        Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, bayram namazını memleketinde kıldı
        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı