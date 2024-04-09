Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu zanlı yakalandı.
Yalova'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kirazlı köyünde yaşayan A.S.A'nın İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucuyu Yalova'da piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Bu kişinin Kirazlı köyündeki evine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 68 gram plaka esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, esrar öğütme aparatı ve hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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