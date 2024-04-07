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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği devam ediyor

        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 07.04.2024 - 16:18
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili hareketliliği devam ediyor
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        Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'nde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

        İdari izinle 9 güne çıkan bayram tatilinin 2'nci gününde otoyollar ve işlek kara yollarında hareketlilik gözleniyor.

        Özellikle İstanbul'dan güneye hareket eden araçlardan dolayı Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Yalova ve Bursa'daki bölümünde zaman zaman akıcı yoğunluk oluşuyor.

        Otoyol güzergahlarında görevli ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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