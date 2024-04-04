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        Çınarcık'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 10:45 Güncelleme: 04.04.2024 - 10:45
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        Çınarcık'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Yalova-Armutlu kara yolu Koru beldesi mevkisinde Y.E. yönetimindeki 34 ZP 8636 plakalı otomobil ile S.S'nin kullandığı 38 UU 809 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki 2 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yarıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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