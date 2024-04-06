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        Sürücü serbest bırakılınca, annesinin öldüğü, babası ile oğlunun yaralandığı kaza raporlarına itiraz etti

        YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde tali yoldan çıkan otomobile, hafif ticari aracın çarpmasıyla meydana gelen kazada, Sadiye Enç (60) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü eşi ile 18 yaşındaki torunu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 18:36 Güncelleme: 06.04.2024 - 18:40
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        Sürücü serbest bırakılınca, annesinin öldüğü, babası ile oğlunun yaralandığı kaza raporlarına itiraz etti
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        YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde tali yoldan çıkan otomobile, hafif ticari aracın çarpmasıyla meydana gelen kazada, Sadiye Enç (60) hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü eşi ile 18 yaşındaki torunu yaralandı. Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Salih S. (40), ifadesinin ardından serbest bırakılırken, kazada annesini kaybeden Gürkan Enç (42), aşırı sürat nedeniyle kazanın meydana geldiğini söyleyerek, kaza raporlarının iptali için yargıya başvurdu. 

        Kaza 2 Nisan’da saat 22.00 sıralarında, Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru Beldesi girişinde meydana geldi. Yılmaz Enç (74) idaresindeki 34 ZP 8636 plakalı otomobile, tali yoldan karşıya geçiş yapmak istediği sırada, ana yolda seyir halinde olan Salih S. idaresindeki 38 UU 809 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki Sadiye Enç hayatını kaybederken, Yılmaz Enç, torunu Miraç Enç (18) ile hafif ticari aracın sürücüsü Salih S. yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Tedavisinin ardından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Salih S., sevk edildiği adliyede savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 

        ‘KAZA RAPORUNDA ÇELİŞKİLER VAR’

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza haberini alarak İstanbul’dan Yalova’ya gelen Gürkan Enç, jandarma tarafından hazırlanan kaza raporlarının çelişkili olduğunu iddia ederek, raporların iptali için yargıya başvurduğunu söyledi. Kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptığını, bölgede 30 kilometre hız limiti ile tehlikeli viraj tabelası bulunduğunu iddia eden Enç, jandarma tarafından hazırlanan kaza raporunda ise azami hızın 90 kilometre olarak belirtildiğini öne sürdü. Enç, “Avukatım aracılığı ile biz savcılıktaki dosyalara ulaştık. Dosyalarda, kaza yerinde oluşan hızı ile ilgili soru işaretleri vardı kafamızda. O yol üzerinde 30 kilometre hız limiti ve tehlikeli viraj işareti varken, kazanın sonucunda, aracın aldığı hasara baktığımızda, böyle bir hızla gelmediğini, karşı tarafın da hızının 80-90 kilometre olduğunu beyan etmesine rağmen, jandarmanın rapora azami 90 kilometre hız olduğunu yazdığını gördük. Kaza yeri çizimi yapılırken de aracın yol ortasında olduğunu belirtmiş. Halbuki babam tali yoldan çıkmış, arabanın sağ arka köşesi kalmış. Neredeyse yolu tamamlamış. Orada kaza gerçekleşiyor. Bu raporlar ve çizimlerin hatalı olduğunu düşünüyoruz. Avukatımız, aracılığı ile bu raporların yeniden değerlendirilmesini ve incelenmesini istedik. Bundan sonraki sürece yargı karar verecek” diye konuştu. 

        Gürkan Enç, kazanın meydana geldiği yerde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası olduğunu ancak kaza olduğu sırada kameranın kayıt almadığının kendilerine söylendiğini de ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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