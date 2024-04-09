Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden S.B. ve Ş.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 zanlının işlemleri sürüyor.

Ayrıca, sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen Y.K, Ö.T.S.U. ile C.U'nun üzerlerinde ve narkotik maddelerler arama köpeği "Gölge" eşliğinde evinde yapılan aramalarda 340,80 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram kokain, 8 adet sentetik ecza hap, 500 mililitre aseton, hassas terazi, 42 tabanca fişeği bulundu.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Ş.K'nin adresinde ise 254,36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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