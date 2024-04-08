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        Yalova'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı

        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü, Yalova ve Armutlu ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 08.04.2024 - 14:58
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        Yalova'da Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179'uncu yılı kutlandı
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        Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü, Yalova ve Armutlu ilçesinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

        Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki program, İl Emniyet Müdürü Salih Gözüm tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda konuşan Gözüm, Türk Polis Teşkilatının çağın gerektirdiği yenilenmeyi gerçekleştirip Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü ile vatandaşların ırz, can ve mal güvenliğini sağlamak için büyük bir özveriyle 365 gün, 24 saat görev yaptığını söyledi.

        Türk polisinin, suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla tüm dünyada örnek gösterilen başarılara imza attığını belirten Gözüm, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan terör örgütleri, suç grupları, organize suç şebekeleri, uyuşturucu madde kaçakçıları ve her türlü şer odakları, Türk Polis Teşkilatının çalışmaları ve devletimizin sarsılmaz gücü karşısında yok olmaya mahkumdur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dile getirdiği üzere 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır' fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır. Yalova Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerimiz tarafından genel asayiş uygulamalarımız, yol güvenlik tedbirlerimiz, trafik uygulamalarımız ile UYUMA, KADES gibi dijital uygulamalarımız ve En İyi Narkotik Polisi Anne, SİBERAY ve benzeri çalışmalarımız Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Valimiz önderliğinde başarılı bir şekilde sürdürülmektedir."

        Ülkesi için canını feda eden şehitler ile gazilerden aldıkları görevi layıkıyla yerine getireceklerine inandığını dile getiren Gözüm, meslektaşlarının gününü kutladı.

        Alanda kurulan stantların gezilmesinin ardından program, Yalova Polis Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ve Merkez Cami'de mevlit okutulmasıyla tamamlandı.

        Programa, CHP Milletvekili Tahsin Becan, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, siyasi parti temsilcileri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

        Armutlu Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen törende ise Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde tebriklerin kabulü ve Hacı Ali Paşa Camisi'nde mevlit okutulmasıyla sona eren programa, İlçe Emniyet Amiri Erhan Özaslan, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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