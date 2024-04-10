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        Yalova'da bayram tatili dönüşünde bazı yollarda kamyon, tanker, çekici gibi araçlara yasak getirildi

        Yalova'da, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için İstanbul-İzmir Otoyolu ile D575 ve D595 kara yollarında kamyon, çekici, tanker gibi araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 10.04.2024 - 16:26
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        Yalova'da bayram tatili dönüşünde bazı yollarda kamyon, tanker, çekici gibi araçlara yasak getirildi
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        Yalova'da, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için İstanbul-İzmir Otoyolu ile D575 ve D595 kara yollarında kamyon, çekici, tanker gibi araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, bayram dönüşünde oluşabilecek trafiğin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için bayram tatilinin son günü için bazı kararlar alındığı belirtildi.

        Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

        "İlimiz çevre yollarından O5 Otoyolu, D575 ve D595 kara yollarında Bursa ilinden itibaren trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'ten itibaren 15 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'e kadar trafiğe çıkmaları 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/c maddesi gereğince yasaklanmıştır. Bahse konu yasağa uymayanlara ilgili mevzuat kapsamında idari işlem yapılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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