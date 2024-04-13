Yalova'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.A. idaresindeki 23 AY 516 plakalı otomobil, Yalova-Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi yakınlarında seyrederken kontrolden çıkarak takla attı.
Otomobilde sıkışan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Yaralanan M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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