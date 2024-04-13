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        Yalova'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 21:16 Güncelleme: 13.04.2024 - 21:16
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        Yalova'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        M.A. idaresindeki 23 AY 516 plakalı otomobil, Yalova-Armutlu kara yolu Çınarcık ilçesi yakınlarında seyrederken kontrolden çıkarak takla attı.

        Otomobilde sıkışan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

        Yaralanan M.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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