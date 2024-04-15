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        Yalova Basın Birliği, geleceğin gazeteci adaylarına dernek merkezinde eğitim veriyor

        Yalova Valiliği himayesinde il Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Yalova Basın Birliği (YBB) tarafından okul-sektör iş birliği kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde öğrenciler dernek merkezinde eğitim görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:23 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:23
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        Yalova Basın Birliği, geleceğin gazeteci adaylarına dernek merkezinde eğitim veriyor
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        Yalova Valiliği himayesinde il Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Yalova Basın Birliği (YBB) tarafından okul-sektör iş birliği kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde öğrenciler dernek merkezinde eğitim görüyor.

        Protokol kapsamında TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik ile Radyo-Televizyon alanı öğrencilerinin okuldaki derslerine giren YBB üyeleri, bir taraftan da sahada bilgi paylaşımı yapıyor.

        Okulda aldıkları eğitimin üzerine sahada da meslekteki büyüklerinin tecrübelerinden faydalanan öğrencilere, Yalova Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve YBB arasında imzalanan protokol kapsamında açılan dernek merkezinde de eğitim veriliyor.

        Saha tecrübelerinin öğrencilere aktararak haber yazımı, fotoğraf çekimi ve anons eğitimi verilen öğrencilerin mezun olduktan sonra mesleğe daha donanımlı şekilde adım atmaları hedefleniyor.

        YBB Başkanı Cem Mete Okur, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl Yalova Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile projeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.

        Yalova'da mesleki anlamda, gazeteci ve radyo televizyon bölümünde okuyan öğrencilerin eğitimine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Okur, "Öğrenci arkadaşlarımızın eğitimlerine katkı sağlamak adına okulda derslere katılım başlamıştı. Yalova Basın Birliği olarak sahadaki tecrübelerimizi öğrenci arkadaşlarımıza aktarıyorduk. 2023-2024 eğitim yılıyla birlikte bunu biraz geliştirdik. Yalova Valiliği'mizin oluru yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Belediyesi ve Yalova Basın Birliği'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği proje çerçevesinde hayata geçirilen projeyle birlikte öğrenci arkadaşlarımız okulda aldıkları bilgiler haricinde sahada da pratik anlamda bilgi edinebilmeleri noktasında Yalova Basın Birliği merkezinde eğitimlerini sürdürüyorlar. Bu anlamda öğrenci arkadaşlarımız dönem dönem buraya geliyorlar. Yalova Basın Birliği merkezinde çeşitli bilgileri, sahaya dair tecrübeleri şuanda meslekte aktif olan basın mensubu, gazeteci arkadaşlarımızdan birebir alıyorlar." diye konuştu.

        Dernek merkezinde öğrencilerin hem görsel hem de yazılı noktada gazetecilerin tecrübelerinden faydalandıklarına vurgu yapan Okur, "İnanıyoruz ki bu proje çerçevesinde verilen bu eğitimler okulda aldıkları eğitimin çok çok daha üzerine öğrenci arkadaşlarımıza şevk katacak, daha çok bu mesleği sevdirecek eğitimler olduğuna inanıyoruz. Burada eğitimlerimiz yıl boyunca devam edecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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