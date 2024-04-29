Yalova'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Yalova-Bursa kara yolundan Orhangazi istikametine giden E.K’nin kullandığı 06 BY 0006 plakalı cip, önce aynı istikamette ilerleyen R.K. idaresindeki 74 BG 438 plakalı otomobile, ardından da E.K. yönetimindeki 34 RY 4796 plakalı otomobile çarptı.

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