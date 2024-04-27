Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Cesedi bulunan 'BATUHAN A' gemisinin mürettebatı Ahmet, toprağa verildi

        MARMARA Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, 3 gün önce balıkçılar tarafından bulunan cesedi bulunan batan 'BATUHAN A' isimli geminin mürettebatı Ahmet Atav (22), Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 27.04.2024 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cesedi bulunan 'BATUHAN A' gemisinin mürettebatı Ahmet, toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MARMARA Denizi'nde, Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında, 3 gün önce balıkçılar tarafından bulunan cesedi bulunan batan 'BATUHAN A' isimli geminin mürettebatı Ahmet Atav (22), Yalova'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında çarşamba günü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri tarafından su yüzeyinde erkek cesedi bulundu. Sudan çıkartılan cesedin üst aramasında çakmak çıktı. Bu çakmağın, 15 Şubat 2024 günü, 6 mürettebatı ile batan 'BATUHAN A' gemisinde görev yapan kayıp 2 mürettebattan, Ahmet Atav'a ait olabileceği bilgisine ulaşıldı.

        Bozulan ceset, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Burada alınan DNA örneği, kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın ailelerinden alınan DNA örnekleri ile karşılaştırıldı. Yapılan testlerin ardından cesedin Ahmet Atav'a ait olduğu belirlendi.

        Ahmet Atav'ın cenazesi bugün öğlen, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hacı Tevfik Camii'ne getirildi. Cenazede duygu dolu anlar yaşandı. Taziyeleri kabul eden Atav'ın ayrı olan annesi Hatice Oruç Demirkaya ile babası Şenol Atav ve kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Ahmet Atav, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

        Bu arada, ‘BATUHAN A’ gemisinde görev yapan 6 kişiden 5’inin cansız bedenine ulaşılırken, kayıp olan başmühendis-makinist Murat Çalışkan’ı arama çalışmaları, Salih Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile balıkçılar tarafından denizden, jandarma ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından ise karadan sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        O anlar kamerada! 2 kişiyi bıçaklayan saldırgan vurularak yakalandı!
        Asgari ücret açıklaması
        Asgari ücret açıklaması
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        Arazi kavgasında polis memuru ağabeyine kıydı!
        İspanya'da gündem Arda Güler
        İspanya'da gündem Arda Güler
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Akşener'den açıklamalar: Son kez konuşuyorum
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        Eski ve yeni sevgilisi aynı karede
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        İstanbul Valiliği açıkladı! Pazar günü bu yollara dikkat!
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        30'larında duruyor ama 60 yaşında! Kainat güzeli seçildi
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        Titanik'teki en zengin adamdan çıkan saat açık artırmada!
        İşte derbinin 11'leri...
        İşte derbinin 11'leri...
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        OtoTekno'nun yeni bölümü Pazar günü yayında
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Benimsenmesi gereken 10 Z Kuşağı stili
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        Kız torun dedesinin altınlarını arkadaşlarıyla çalmıştı! Dedenin öldüğü soygunda sıcak gelişme!
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        2024 yazının merakla beklenen 12 filmi
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Kafe-restorana KDV ayarlaması
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Dursun Özbek başkan adaylığını açıkladı
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Yeni bir 'Duvara Karşı' beklentisi
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Hamburgeri ABD'ye kaptıran Almanya'nın gözü dönerde mi?
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar
        Özgüven ve güzelliğin yeni sembolü! Gurur duyuyorlar

        Benzer Haberler

        Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki stajyerin cenazesi defnedildi
        Marmara Denizi'nde batan kargo gemisindeki stajyerin cenazesi defnedildi
        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
        Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
        Hastalığında kullandığı ilikli kemik suyunu markaya dönüştürdü
        Hastalığında kullandığı ilikli kemik suyunu markaya dönüştürdü
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çınarcık'ta kutlandı
        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çınarcık'ta kutlandı
        Yalova'da 23 Nisan lusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
        Yalova'da 23 Nisan lusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları
        Eşek, hastanenin acil servisine girdi; o anlar kamerada
        Eşek, hastanenin acil servisine girdi; o anlar kamerada