Yalova'da 23 Nisan lusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

–23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yalova’da öğrencilerin gösterileriyle kutlandı.

23 Nisan Ulusa Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Yalova’da kutlama programı düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden başlayan kortej 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Burada Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Ardından Yalova Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Akmeşe, şunları söyledi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm çocuklara armağan ettiği, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hep birlikte coşkuyla kutluyoruz. Bu özel gün, milletimizin kaderini kendi eline aldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve ulusal egemenliğimizin tesis edildiği gündür. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ve O'nun, "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır" öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık meşalesi, 23 Nisan 1920’de Anadolu'nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline geldi."