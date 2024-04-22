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        Yalova'da denizden kaçak toplanan 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi

        YALOVA'nın Altınova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında, denizden kaçak yollarla toplanan 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:36 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:40
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        Yalova'da denizden kaçak toplanan 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi
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        YALOVA’nın Altınova ilçesinde şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasında, denizden kaçak yollarla toplanan 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheliye, toplam 131 bin 210 lira para cezası kesildi.

        Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi tekne limanı önünde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Yapılan aramada kamyonetin kasasında, 160 çuvalda toplam 1 ton 150 kilo midye ele geçirildi. Denizden kaçak avcılık yapılarak toplandığı tespit edilen midyeler denize bırakılırken, araçta bulunan İ.S., R.Y., Z.K., R.K. ve S.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. 5 şüpheliye, toplam 131 bin 210 lira para cezası kesildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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