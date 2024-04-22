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        Yalova'da 1 ton 150 kilogram kaçak midye ele geçirildi

        Yalova'nın Altınova ilçesinde 1 ton 150 kilogram kaçak midye ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:13
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        Yalova'da 1 ton 150 kilogram kaçak midye ele geçirildi
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde 1 ton 150 kilogram kaçak midye ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Altınova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi'ndeki tekne limanı önünde yaptıkları kontrolde şüpheli bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 160 çuval içerisinde 1 ton 150 kilogram midye ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki İ.S, R.Y, R.K, Z.K. ile S.A'yı gözaltına aldı.

        Haklarında adli ve idari işlem başlatılan 5 şüpheliye, 131 bin 210 lira para cezası uygulanırken, ele geçirilen midyeler ekiplerce yeniden denize bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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