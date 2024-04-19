Yalovalı kadının ördüğü bereler Şırnak'taki askerlere ulaştırıldı

Koru beldesinde ikamet eden 65 yaşındaki Özmen, ördüğü 39 berenin terörle mücadelede zor şartlarda görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılması için Yalova İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti.

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