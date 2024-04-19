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        Yalovalı kadının ördüğü bereler Şırnak'taki askerlere ulaştırıldı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Selma Özmen'in ördüğü bereler, Şırnak'ta üs bölgesinde görevli askerlere gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 12:36 Güncelleme: 19.04.2024 - 12:36
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        Yalovalı kadının ördüğü bereler Şırnak'taki askerlere ulaştırıldı
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        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde yaşayan Selma Özmen'in ördüğü bereler, Şırnak'ta üs bölgesinde görevli askerlere gönderildi.

        Koru beldesinde ikamet eden 65 yaşındaki Özmen, ördüğü 39 berenin terörle mücadelede zor şartlarda görev yapan Mehmetçiklere ulaştırılması için Yalova İl Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti.

        Kadının evinden alınarak Şırnak'a gönderilen bereler, İl Jandarma Komutanlığınca Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nde personele teslim edildi.

        Şırnak'ta çetin şartlarda görev yapan askerlere berelerin ulaştırılmasının mutluluğunu yaşayan Özmen'i arayıp görüntülü görüşme yapan askerler, duyarlılığından dolayı kadına teşekkürlerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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