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        Gaziantep'te yakın akrabasını öldürme suçundan hüküm giyen zanlı Yalova'da yakalandı

        Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 22:23 Güncelleme: 18.04.2024 - 22:23
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        Gaziantep'te yakın akrabasını öldürme suçundan hüküm giyen zanlı Yalova'da yakalandı
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        Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'te "Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan A.S’nin Armutlu ilçesi Bayır Mahallesi’nde bir adreste olduğu bilgisine ulaştı.

        Zanlının bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen firari A.S. gözaltına alındı.

        Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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