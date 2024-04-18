Gaziantep'te yakın akrabasını öldürme suçundan hüküm giyen zanlı Yalova'da yakalandı
Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Gaziantep'te cinayet suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'te "Kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan A.S’nin Armutlu ilçesi Bayır Mahallesi’nde bir adreste olduğu bilgisine ulaştı.
Zanlının bulunduğu adrese düzenlenen operasyonda Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesince 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen firari A.S. gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.
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