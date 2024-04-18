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        Melek'in kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 kişiye umut oldu

        YALOVA'da otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralandıktan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Melek Karakaş'ın (21), kazadan 3 gün önce bağışladığı organları, 4 kişiye umut oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:20 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:25
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        Melek'in kazadan 3 gün önce bağışladığı organları 4 kişiye umut oldu
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        YALOVA’da otomobile arkadan çarpan motosiklette ağır yaralandıktan 5 gün sonra tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Melek Karakaş’ın (21), kazadan 3 gün önce bağışladığı organları, 4 kişiye umut oldu. Melek’in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri Ankara, Bursa ve Çanakkale’de organ sırası bekleyen hastalara nakledilecek.

        Kaza, 12 Nisan’da Yalova-Bursa kara yolu, Kirazlı Sanayi Sitesi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan, Bursa yönüne giden Ziya Ö. (20) idaresindeki 77 ACV 937 motosiklet, aynı yöne giden R.A. (58) yönetimindeki 57 HD 830 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Ziya Ö. ile arkasındaki Melek Karakaş yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı. Sürücü Ziya Ö., tedavisinin ardından taburcu oldu. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan Melek Karakaş’ın ise 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

        KAZADAN 3 GÜN ÖNCE ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

        Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Melek Karakaş'ın kazadan 3 gün önce hastaneye giderek organ bağışında bulunduğu ortaya çaktı. Bu gelişmenin ardından başka bedenlerde yaşayacak olan Melek’in organlarının doku ve kan grubu belirlenecek hastalara nakli konusunda girişim başlatıldı.

        KALBİ, KARACİĞERİ VE BÖBREKLERİ NAKLEDİLECEK

        Melek’in Yalova’da gerçekleştirilen operasyonla alınan kalbi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, karaciğeri Bursa Şehir Hastanesi’ne, sol böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne organ nakli için sıra bekleyen hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürerken, Melek Karakaş ile motosiklet sürücüsü Ziya Ö.'nün kaza sırasında kasklarının takılı olduğu öğrenildi.

        Genç kızın yaşamını yitirmesinin ardından ise kazadan sonra serbest bırakılan motosiklet ve otomobil sürücüsünün, savcılık tarafından yeniden ifadeleri alınmak üzere adliyeye çağrıldığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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