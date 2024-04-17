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        GÜNCELLEME - Yalova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 02:35 Güncelleme: 17.04.2024 - 02:35
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        GÜNCELLEME - Yalova'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Ünivezpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

        Alevlerin yükseldiği bölgeye söndürme çalışmaları için ekipler sevk edildi.

        Yalova ve Bursa'dan çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 3 saatlik mücadelenin ardından söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Yangın sonrasında bölgeye giden vatandaşların şüphelendiği bir kişinin ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

        Yalova Valisi Hülya Kaya, yaptığı sosyal medya paylaşımında yangının büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldüğünü belirtti.

        Kaya, "Geçmiş olsun. Özveri ile çalışan tüm ekiplere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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