Yalova'da orman yangını çıktı

Yalova'nın Termal ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ünivezpınar mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

Alevlerin yükseldiği bölgeye söndürme çalışmaları için ekipler sevk edildi.

- "İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde intikal etti"

Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İtfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde intikal etmiş olup, yangının kontrol altına alınması için üstün bir gayretle çalışıyorlar. İlgili tüm arkadaşlarımızla olayı yakından anlık olarak takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.