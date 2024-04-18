Yalova'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kasten öldürme", "Hırsızlık", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığı ihlal" suçlarından toplam 15 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U'nun merkeze bağlı Dere Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

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