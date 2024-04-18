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        Yalova'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

        Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 ayrı suçtan 15 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 18.04.2024 - 11:59
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        Yalova'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı
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        Yalova'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 ayrı suçtan 15 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kasten öldürme", "Hırsızlık", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığı ihlal" suçlarından toplam 15 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.U'nun merkeze bağlı Dere Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından düzenlenen operasyon sonucunda yakalanan E.U'nun yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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