Yalova'da çıkan orman yangını 3 saatte söndüldü: 2 gözaltı

YALOVA'nın Termal ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çevre il ve ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından alevler söndürülürken, yangının çıkış anında bölgede görülen 2 kişi gözaltına alındı.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Üvezpınar Mahallesi Arpali bölgesinde bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, Yalova ve Bursa'dan gönderilen toplam 12 itfaiye ekibinin yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıktığı alanda görülen 2 kişi ihbar üzerine gözaltına alındı.