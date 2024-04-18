Yalova'da orman yangınına neden olduğu öne sürülen kişi yakalandı
Yalova'nın Termal ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Yalova'nın Termal ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.
Üvezpınar mevkisinde 16 Nisan gecesi çıkan ve yaklaşık 2 hektar ormanlık alanı etkileyen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen E.K. (43), jandarma ekiplerince saklandığı ormanlık alanda yakalandı.
E.K'nin ifadesinde, yangının ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığını söylediği öğrenildi.
Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.
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