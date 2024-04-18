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        ⁠Yalova'da orman yangınına neden olduğu öne sürülen kişi yakalandı

        Yalova'nın Termal ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 22:23 Güncelleme: 18.04.2024 - 22:23
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        ⁠Yalova'da orman yangınına neden olduğu öne sürülen kişi yakalandı
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        Yalova'nın Termal ilçesinde orman yangınına neden olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

        Üvezpınar mevkisinde 16 Nisan gecesi çıkan ve yaklaşık 2 hektar ormanlık alanı etkileyen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

        Yangına sebebiyet verdiği ileri sürülen E.K. (43), jandarma ekiplerince saklandığı ormanlık alanda yakalandı.

        E.K'nin ifadesinde, yangının ısınmak amacıyla yaktığı ateşten çıktığını söylediği öğrenildi.

        Zanlının jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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